В Кабардино-Балкарии у поста ДПС произошла перестрелка

Кабардино-Балкария

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В Баксане Кабардино-Балкарии 19 сентября у поста ДПС группа вооруженных жителей устроила перестрелку

Это произошло вечером на развилке трассы «Кавказ» в сторону Нальчика. По данным региональных СМИ, перестрелка случилась после конфликта в селе Кенделен, где задержали граждан, разжигающих межнациональную рознь. Группа вооруженных граждан пыталась прорваться к задержанным.

Сведений о пострадавших во время стрельбы не поступало, сообщает 1777.ru.

Как писали Юга.ру, в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку из-за конфликта 18-19 сентября между жителями села Кенделен и участниками конного похода.

Межнациональные отношения Стрельба
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