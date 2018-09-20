В Кабардино-Балкарии у поста ДПС произошла перестрелка

В Баксане Кабардино-Балкарии 19 сентября у поста ДПС группа вооруженных жителей устроила перестрелку

Это произошло вечером на развилке трассы «Кавказ» в сторону Нальчика. По данным региональных СМИ, перестрелка случилась после конфликта в селе Кенделен, где задержали граждан, разжигающих межнациональную рознь. Группа вооруженных граждан пыталась прорваться к задержанным.

Сведений о пострадавших во время стрельбы не поступало, сообщает 1777.ru.