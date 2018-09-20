В Кабардино-Балкарии у поста ДПС произошла перестрелка
Кабардино-Балкария Оксана Васильченко
В Баксане Кабардино-Балкарии 19 сентября у поста ДПС группа вооруженных жителей устроила перестрелку
Это произошло вечером на развилке трассы «Кавказ» в сторону Нальчика. По данным региональных СМИ, перестрелка случилась после конфликта в селе Кенделен, где задержали граждан, разжигающих межнациональную рознь. Группа вооруженных граждан пыталась прорваться к задержанным.
Сведений о пострадавших во время стрельбы не поступало, сообщает 1777.ru.
Как писали Юга.ру, в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку из-за конфликта 18-19 сентября между жителями села Кенделен и участниками конного похода.
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