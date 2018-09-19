В Кабардино-Балкарии участникам конного похода перекрыли дорогу. Следователи начали проверку

В Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку из-за конфликта 18-19 сентября между жителями села Кенделен и участниками конного похода

Кабардинцы в честь 310-летия Канжальской битвы организовали конный поход. Его участников 18 сентября перед балкарским селом Кенделен остановили местные жители. Чтобы не допустить столкновения сторон, на место прибыли сотрудники полиции и Нацгвардии РФ.

Следователи сообщили, что инициаторы конфликта отказались выполнять законные требования правоохранителей, а также применили физические насилие в отношении представителей власти. По данным следственного комитета, они пытались спровоцировать столкновение сторон, размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем. Также они призывали к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности.

В ближайшее время планируют установить личности зачинщиков конфликта. После этого решат вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Кабардино-Балкарии.