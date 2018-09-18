Житель Ставрополья получил четыре года колонии за попытку примкнуть к боевикам в Сирии
Кисловодский городской суд вынес приговор местному жителю, который пытался примкнуть к террористам в Сирии
По данным следствия, в декабре 2014 года мужчина планировал уехать в Сирию, чтобы вступить в ряды террористов. Он продал автомобиль и на полученные деньги нашел проводника, чтобы перейти турецко-сирийскую границу. Мужчину задержали в пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии.
Против кисловодчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ (Попытка участия на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании). В суде мужчина признал вину, но отказался от дачи показаний.
Суд признал его виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, на него подали аппеляционную жалобу, сообщает 18 сентября пресс-служба Кисловодского городского суда.
Как писали Юга.ру, 30 августа Ставропольский суд приговорил к пяти годам колонии местного жителя, который собирался примкнуть к террористической организации в Сирии.
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