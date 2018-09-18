Житель Ставрополья получил четыре года колонии за попытку примкнуть к боевикам в Сирии

Кисловодский городской суд вынес приговор местному жителю, который пытался примкнуть к террористам в Сирии

По данным следствия, в декабре 2014 года мужчина планировал уехать в Сирию, чтобы вступить в ряды террористов. Он продал автомобиль и на полученные деньги нашел проводника, чтобы перейти турецко-сирийскую границу. Мужчину задержали в пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии.

Против кисловодчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ (Попытка участия на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании). В суде мужчина признал вину, но отказался от дачи показаний.

Суд признал его виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, на него подали аппеляционную жалобу, сообщает 18 сентября пресс-служба Кисловодского городского суда.