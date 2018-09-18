На Дону СК начал проверку из-за смерти подростка в инфекционном отделении больницы

Ростовская область

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В Таганроге начали доследственную проверку по факту смерти 14-летнего жителя в больнице

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В следственный отдел 16 сентября поступило сообщение о том, что в одной из больниц города умер подросток. По факту начали проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По информации Donday, подросток 16 сентября пожаловался на боли в желудке и тошноту. Отец самостоятельно привез его больницу. Несовершеннолетнего направили в инфекционное отделение, где он скончался.

Дети Медицина Следственный комитет
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