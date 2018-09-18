В Чечне на границе с Ингушетией убили трех боевиков
Силовики сообщили, что на Северном Кавказе застрелили трех вооруженных террористов
Столкновение между сотрудниками войск Национальной гвардии и тремя боевиками прозошло в Ачхой-Мартановском районе Чеченский Республики, недалеко от реки Фортанга. Сотрудники силовых служб не пострадали.
Личности убитых установлены. У них обнаружили три автомата Калашникова, гранаты и самодельные бомбы, пишет 18 сентября «Российская газета».
Как сообщали Юга.ру, 14 сентября в Дагестане правоохранители застрелили боевика, который открыл стрельбу по полицейским.
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