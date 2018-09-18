В Чечне на границе с Ингушетией убили трех боевиков

Силовики сообщили, что на Северном Кавказе застрелили трех вооруженных террористов

Столкновение между сотрудниками войск Национальной гвардии и тремя боевиками прозошло в Ачхой-Мартановском районе Чеченский Республики, недалеко от реки Фортанга. Сотрудники силовых служб не пострадали.

Личности убитых установлены. У них обнаружили три автомата Калашникова, гранаты и самодельные бомбы, пишет 18 сентября «Российская газета».