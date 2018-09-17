В Карачаево-Черкесии у двух женщин нашли почти 600 граммов героина

Полицейские Карачаево-Черкесской Республики в сентябре задержали двух женщин, которые собирались сбыть наркотик

В Черкесске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики нашли наркотики в квартире, которую арендовали две женщины — жительница Новочебоксарска и гражданка Таджикистана. Экспертиза показала, что изъятое является героином общей массой 596,1 грамма.

Как стало известно оперативникам, женщины хранили запрещенное вещество для распространения на территории республики.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Кроме того, на женщин завели уголовные дела по четырем фактам сбыта героина.

Обе подозреваемые заключены под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесии.