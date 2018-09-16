Баскетболисты сборной России обыграли Болгарию с матче квалификации КМ-2019
Сборная России по баскетболу 16 сентября одержала победу над командой Болгарии в матче 2-го тура квалификации Кубка — 2019
Игра прошла в подмосковных химках и завершилась со счетом 77:73 (30:20, 17:20, 15:20, 15:13).
Самым результативным игроком в составе россиян стал Алексей Швед, на счету которого 22 очка.
В матче приняли участие пять игроков «Локомотива-Кубани» Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Владимир Ивлев и Евгений Бабурин. Кулагин и Фридзон набрали по 8 очков, у Хвостова 4 очка, у Ивлева — 2 очка, Бабурин за полминуты на паркете не отличился результативными действиями.
После этой победы команда Сергея Базаревича поднялась на третье место в группе. Следующий матч сборная России проведет 30 ноября против Финляндии.
Как сообщали Юга.ру, 13 сентября россияне на последних секундах упустили победу над командой Чехии.
Watch the highlights of @russiabasket Â´s ���� tough W against Bulgaria ����. #FIBAWC #ThisIsMyHouse— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 16, 2018
�� https://t.co/yB4gFvEpdW
�� https://t.co/6BBBf67dk5
�� https://t.co/pBU9D7sTCs pic.twitter.com/mJAFEtiCBX
Спортивный обозреватель Алексей Андронов констатирует: «Краснодар» совсем не зря расстался с Федором Смоловым
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.