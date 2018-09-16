Баскетболисты сборной России обыграли Болгарию с матче квалификации КМ-2019

Сборная России по баскетболу 16 сентября одержала победу над командой Болгарии в матче 2-го тура квалификации Кубка — 2019

Игра прошла в подмосковных химках и завершилась со счетом 77:73 (30:20, 17:20, 15:20, 15:13).

Самым результативным игроком в составе россиян стал Алексей Швед, на счету которого 22 очка.

В матче приняли участие пять игроков «Локомотива-Кубани» Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Владимир Ивлев и Евгений Бабурин. Кулагин и Фридзон набрали по 8 очков, у Хвостова 4 очка, у Ивлева — 2 очка, Бабурин за полминуты на паркете не отличился результативными действиями.

После этой победы команда Сергея Базаревича поднялась на третье место в группе. Следующий матч сборная России проведет 30 ноября против Финляндии.

Как сообщали Юга.ру, 13 сентября россияне на последних секундах упустили победу над командой Чехии.