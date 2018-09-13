Российские баскетболисты на последних секундах уступили Чехии в матче отборочного турнира КМ-2019

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Сборная России по баскетболу уступила команде Чехии во втором раунде квалификации к Кубку мира-2019

Встреча, прошедшая в Пардубице (Чехия), завершилась победой хозяев со счетом 80:78. К большому перерыву россияне смогли выйти вперед (39:37), третья четверть прошла в равной борьбе команд (19:19), а в заключительной десятиминутке сильнее оказались чехи, которым удалось вырвать победу у россиян за пять секунд до сирены — победный для чехов мяч забросил Томас Саторански.

В составе россиян самым результативным оказался Дмитрий Хвостов, набравший 18 очков. Еще 16 очков на свой счет записал Алексей Швед. 

Следующим соперником подопечных Сергея Базаревича в рамках квалификации КМ-2019 станет сборная Болгарии. Матч состоится 16 сентября.

Баскетбол
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Российские баскетболисты на последних секундах уступили Чехии в матче отборочного турнира КМ-2019
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