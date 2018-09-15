ФК «Сочи» на домашнем стадионе проиграл «Мордовии»
Футбольный клуб «Сочи» 15 сентября на домашнем поле уступил «Мордовии»
Матч 11-го тура ФНЛ прошел на сочинском стадионе «Фишт».
Первый тайм оказался безголевым. Мяч в ворота хозяев на 85-й минуте отправил Руслан Мухаметшин. Еще один гол после основного времени реализовал Владимир Обухов. Итог игры — 0:2.
Матч 12-го тура ФНЛ сочинцы проведут на выезде с «Тюменью». Игра состоится 19 сентября.
Как сообщали Юга.ру, в рамках 11-го тура ФНЛ футбольный клуб «Армавир» на гостевом поле выиграл у московского «Спартака-2», «Краснодар-2» и ярославский «Шинник» сыграли вничью.
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