ФК «Сочи» на домашнем стадионе проиграл «Мордовии»

Футбольный клуб «Сочи» 15 сентября на домашнем поле уступил «Мордовии»

Первый тайм оказался безголевым. Мяч в ворота хозяев на 85-й минуте отправил Руслан Мухаметшин. Еще один гол после основного времени реализовал Владимир Обухов. Итог игры — 0:2.