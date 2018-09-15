ФК «Армавир» в гостевом матче обыграл московский «Спартак-2»
Краснодарский край, Вся Россия Оксана Васильченко
Футбольный клуб «Армавир» 15 сентября на гостевом поле выиграл у московского «Спартака-2»
Матч 11-го тура ФНЛ состоялся в Москве.
Счет открыли гости на 43-й минуте. Отличился Никита Безлихотнов, который этим летом перешел в армавиркую команду из «Шинника». На 57-й минуте ответный гол реализовал Владислав Пантелеев. На 61-й минуте Безлихотнов оформил дубль. Игра завершилась со счетом 1:2.
Следующий матч «Армавир» проведет 19 сентября. Команда Арсена Папикяна стретится с воронежским «Факелом».
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