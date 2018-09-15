«Краснодар-2» и «Шинник» в Ярославле сыграли вничью

Футбольный клуб «Краснодар-2» и ярославский «Шинник» 15 сентября сыграли вничью

Матч 11-го тура ФНЛ прошел в Ярославле.

На 14-й минуте мяч в ворота хозяев отправил Иван Таранов. Через две минуты еще один гол в пользу «быков» забил Никита Сергеев. На 21-й минуте ответный гол реализовал Денис Магадиев. На 51-минуте счет сравнял Эдуард Булия. Итог встречи — 2:2.