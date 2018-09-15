«Краснодар-2» и «Шинник» в Ярославле сыграли вничью
Футбольный клуб «Краснодар-2» и ярославский «Шинник» 15 сентября сыграли вничью
Матч 11-го тура ФНЛ прошел в Ярославле.
На 14-й минуте мяч в ворота хозяев отправил Иван Таранов. Через две минуты еще один гол в пользу «быков» забил Никита Сергеев. На 21-й минуте ответный гол реализовал Денис Магадиев. На 51-минуте счет сравнял Эдуард Булия. Итог встречи — 2:2.
Следующий матч «Краснодар-2» проведет дома против московского «Спартака-2». Команды встретятся 19 сентября.
Как сообщали Юга.ру, в рамках 11-го тура ФНЛ футбольный клуб «Армавир» на гостевом поле выиграл у московского «Спартака-2».
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