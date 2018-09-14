Казаки, шахтеры, Чехов, Платов и Гагарин: чему посвящены памятники в Ростовской области по версии «Яндекса»
Аналитики «Яндекса» выяснили, кому и чему посвящены памятники, установленные на территории Ростовской области
Исследование проводилось на основе данных сервиса «Народная карта», с помощью которого любой пользователь может уточнить на карте место: отметить дорожку в парке или ж/д пути, нарисовать необозначенные заборы или новые дома. После проверки модератора уточнения появляются на «Яндекс.Картах».
Среди самых часто упоминаемых слов в названиях памятников на Дону, которые попали не более чем в треть региональных топов-100: казак, ликвидатор, шахтер, армия, Платов, Чехов, Гагарин, Шолохов, освобождение, Афганистан.
Большинство памятников в регионе, как и в основной части других, посвящено войне — 52,1%. Однако местная доля таких монументов ниже общероссийской, зато доля памятников государственным деятелям и организациям, наоборот, выше, чем в целом по стране — почти 30% против 17%. Культуре в регионе посвящено примерно столько же памятников, сколько хозяйству и науке вместе взятым.
Если говорить о людях, в честь кого установлены памятники, в топе В.И. Ленин, М.И. Платов, А.С. Пушкин, А.П. Чехов и Ю.А. Гагарин. От общероссийской местная пятерка отличается присутствием Чехова и атамана Платова.
Всего на «Яндекс.Картах» российских городов отмечено 53 тыс. памятников. В топ-3 регионов по количеству монументов вошли Московская область, Москва и Краснодарский край. Почти две трети памятников посвящены войне — Великой Отечественной, Гражданской, войне 1812 года, а также конфликтам в Афганистане и Чечне. Вторая по популярности тема — политика.
Как сообщали Юга.ру, на Кубани в лидерах также присутствуют памятники казакам и ликвидаторам АЭС. Кроме того, упоминаются Суворов, летчики, БТР, освободители, Калинин, Жуков и власть.
57% памятников на Кубани связаны с войной, примерно 25% посвящены государственным деятелям, политическим событиям (например, юбилеям революции) и организациям (комсомолу). Третье и четвертое место по популярности занимают культура, наука и хозяйство. 4% монументов посвящены катастрофам, в основном аварии на Чернобыльской АЭС.
Полную версию исследования с топом характерных слов для других регионов можно посмотреть здесь.
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