Казаки, шахтеры, Чехов, Платов и Гагарин: чему посвящены памятники в Ростовской области по версии «Яндекса»

Аналитики «Яндекса» выяснили, кому и чему посвящены памятники, установленные на территории Ростовской области

Исследование проводилось на основе данных сервиса «Народная карта», с помощью которого любой пользователь может уточнить на карте место: отметить дорожку в парке или ж/д пути, нарисовать необозначенные заборы или новые дома. После проверки модератора уточнения появляются на «Яндекс.Картах».

Среди самых часто упоминаемых слов в названиях памятников на Дону, которые попали не более чем в треть региональных топов-100: казак, ликвидатор, шахтер, армия, Платов, Чехов, Гагарин, Шолохов, освобождение, Афганистан.

Большинство памятников в регионе, как и в основной части других, посвящено войне — 52,1%. Однако местная доля таких монументов ниже общероссийской, зато доля памятников государственным деятелям и организациям, наоборот, выше, чем в целом по стране — почти 30% против 17%. Культуре в регионе посвящено примерно столько же памятников, сколько хозяйству и науке вместе взятым.

Если говорить о людях, в честь кого установлены памятники, в топе В.И. Ленин, М.И. Платов, А.С. Пушкин, А.П. Чехов и Ю.А. Гагарин. От общероссийской местная пятерка отличается присутствием Чехова и атамана Платова.