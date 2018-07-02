Сборная России по баскетболу уступила Франции в матче квалификации Кубка мира в Краснодаре

Мужская сборная России по баскетболу 2 июля провела матч 6-го тура первого этапа квалификации Кубка мира 2019 года против национальной команды Франции

Игра состоялась в краснодарском «Баскет-холле» и завершилась со счетом 78:84 (22:22, 20:22, 17:22, 19:18).

В заявку на матч попали четыре баскетболиста «Локомотива-Кубани» — Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов, Владимир Ивлев и Евгений Бабурин. Хвостов стал самым результативным игроком встречи — на его счету 24 очка. Кулагин набрал 4 очка, Бабурин — 6 очков, Ивлев не получил игрового времени.

За поединком с трибун «Баскет-холла» наблюдали 7,2 тыс. болельщиков.

Как сообщали Юга.ру, 29 июня команда Сергея Базаревича одержала победу над сборной Бельгии, обеспечальные себе второе место в группе E и досрочно вышла во второй этап квалификации.