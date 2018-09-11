Парламентарии Адыгеи предложили на пять лет сохранить действующие пенсионные льготы

В Адыгее парламентарии Госсовета-Хасэ республики разработали два законопроекта, которые предусматривают сохранение льгот для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет

Принятие таких законов в республике обеспечит этой категории граждан получение соцподдержки и налоговых транспортных льгот, предусмотренных для лиц пенсионного возраста независимо от установления и получения ими пенсии, сообщили в Госсовете-Хасэ Адыгеи.

Законопроекты разработаны в соответствии с поручениями президента России для сохранения до 2024 года всех социальных гарантий и льгот для граждан, достигших 60 и 55 лет — у мужчин и женщин соответственно.

Руководители фракций изучат проекты законов со своими коллегами на местах, оформят возможные замечания и предложения в виде поправок и направят в Госсовет-Хасэ Адыгеи для рассмотрения на сентябрьском пленарном заседании, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.