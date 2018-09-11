Парламентарии Адыгеи предложили на пять лет сохранить действующие пенсионные льготы
В Адыгее парламентарии Госсовета-Хасэ республики разработали два законопроекта, которые предусматривают сохранение льгот для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет
Принятие таких законов в республике обеспечит этой категории граждан получение соцподдержки и налоговых транспортных льгот, предусмотренных для лиц пенсионного возраста независимо от установления и получения ими пенсии, сообщили в Госсовете-Хасэ Адыгеи.
Законопроекты разработаны в соответствии с поручениями президента России для сохранения до 2024 года всех социальных гарантий и льгот для граждан, достигших 60 и 55 лет — у мужчин и женщин соответственно.
Руководители фракций изучат проекты законов со своими коллегами на местах, оформят возможные замечания и предложения в виде поправок и направят в Госсовет-Хасэ Адыгеи для рассмотрения на сентябрьском пленарном заседании, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.
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Как сообщали Юга.ру, в июле депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, предполагающий, что мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 63 года.
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