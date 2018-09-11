Парламентарии Адыгеи предложили на пять лет сохранить действующие пенсионные льготы

Адыгея

Распечатать

В Адыгее парламентарии Госсовета-Хасэ республики разработали два законопроекта, которые предусматривают сохранение льгот для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет

Принятие таких законов в республике обеспечит этой категории граждан получение соцподдержки и налоговых транспортных льгот, предусмотренных для лиц пенсионного возраста независимо от установления и получения ими пенсии, сообщили в Госсовете-Хасэ Адыгеи.

Читайте также:

Законопроекты разработаны в соответствии с поручениями президента России для сохранения до 2024 года всех социальных гарантий и льгот для граждан, достигших 60 и 55 лет — у мужчин и женщин соответственно.

Руководители фракций изучат проекты законов со своими коллегами на местах, оформят возможные замечания и предложения в виде поправок и направят в Госсовет-Хасэ Адыгеи для рассмотрения на сентябрьском пленарном заседании, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в июле депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, предполагающий, что мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 63 года.

Пенсии

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Госдума увеличит штрафы за нарушения в самолетах и поездах в 10-25 раз
В Адыгее построили фруктохранилище за 400 млн рублей
Правительство предложило запретить военным размещать в интернете личную информацию
В Новороссийске запустили два новых автобусных маршрута
В Таганроге юристы попытались завладеть квартирой ветерана, полиция проводит проверку
Тимати ответил Нурмагомедову: Если говорить о религии, не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале