В Адыгее спасатели нашли тело сорвавшегося с обрыва туриста из Ильского
В течение трех дней в горах Адыгеи продолжались поиски пропавшего 38-летнего жителя поселка Ильского Северского района
Его тело нашли спасатели 7 сентября около 23:30 у подножья скального массива в районе турбазы, находящейся между Азишской пещерой и плато Лагонаки.
Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Адыгея, в поисках принимали участие 11 спасателей, а также две машины.
Жителя поселка Ильского искали в Адыгее с 5 сентября. Маршруты обследования проходили в районе Азишской пещеры, где сложный скальный рельеф.
Главные культурные события Краснодара с 10 по 16 сентября
Интервью с ее директором Павлом Майоровым
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.