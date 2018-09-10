В Адыгее спасатели нашли тело сорвавшегося с обрыва туриста из Ильского

В течение трех дней в горах Адыгеи продолжались поиски пропавшего 38-летнего жителя поселка Ильского Северского района

Его тело нашли спасатели 7 сентября около 23:30 у подножья скального массива в районе турбазы, находящейся между Азишской пещерой и плато Лагонаки.

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Адыгея, в поисках принимали участие 11 спасателей, а также две машины.

Жителя поселка Ильского искали в Адыгее с 5 сентября. Маршруты обследования проходили в районе Азишской пещеры, где сложный скальный рельеф.