В горах Адыгеи вторые сутки ищут туриста из Северского района

В Адыгее с 5 сентября ищут 38-летнего жителя поселка Ильского Северского района

Брат пропавшего туриста сообщил, что разговаривая по телефону, он удалился в лес и пропал. Сейчас телефон пропавшего туриста не отвечает.

Вызов спасателям поступил вечером 5 сентября. Они выехали в район поиска. Прибыв на место, используя альпинистское снаряжение, они обследовали труднодоступные места, обрывы у обочины дороги, осмотрели скалистый склон. Поиск результатов не дал. В связи с наступлением ночи, поисковые работы отложили на утро.

Сейчас поиски продолжаются. Маршруты обследования проходят в районе Азишской пещеры, где сложный скальный рельеф, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Адыгея.