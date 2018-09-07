В горах Адыгеи вторые сутки ищут туриста из Северского района

Адыгея, Краснодарский край

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В Адыгее с 5 сентября ищут 38-летнего жителя поселка Ильского Северского района

Брат пропавшего туриста сообщил, что разговаривая по телефону, он удалился в лес и пропал. Сейчас телефон пропавшего туриста не отвечает.

Вызов спасателям поступил вечером 5 сентября. Они выехали в район поиска. Прибыв на место, используя альпинистское снаряжение, они обследовали труднодоступные места, обрывы у обочины дороги, осмотрели скалистый склон. Поиск результатов не дал. В связи с наступлением ночи, поисковые работы отложили на утро.

Сейчас поиски продолжаются. Маршруты обследования проходят в районе Азишской пещеры, где сложный скальный рельеф, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Адыгея.

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