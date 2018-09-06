На Ставрополье в ДТП пострадали шестеро студентов

Ставропольский край

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В Ставрополе 6 сентября столкнулись две легковушки, пострадали шесть человек

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21140 поворачивал налево и не уступил дорогу машине Lada, которая ехала навстречу. В результате столкновения получили серьезные травмы водитель и четыре пассажира Lada, а также один пассажир ВАЗа. 

Пострадавшие являются студентами местного вуза в возрасте от 19 лет до 23 лет. С травмами их доставили в больницу, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на ГИБДД России по Ставропольскому краю.

23-летний студент, который был за рулем ВАЗа, имеет водительский стаж менее года. По данным ГИБДД, он купил машину в день аварии. У студента взяли анализ крови на установление состояния опьянения.

Стаж водителя Lada — два года. Во время аварии он был трезвым. 

Как сообщали Юга.ру, 4 сентября в Адыгее при столкновении с «Газелью» погиб пассажир легковушки.

ГИБДД ДТП Ставрополь Студенты
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