В Адыгее при столкновении с «Газелью» погиб пассажир легковушки
Адыгея Ксения Мареич
В Кошехабльском районе 4 сентября произошло ДТП, в котором погиб один человек
Авария произошла на трассе Майкоп — Гиагинская — Псебай. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora не выдержал дистанцию и столкнулся с «Газелью», за рулем которой находился 63-летний местный житель.
В результате ДТП погиб 40-летний пассажир легковушки. Еще одного пассажира с травмами доставили в больницу, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Адыгея.
Как писали Юга.ру, 4 сентября в аварии в Курганинске погиб 21-летний мотоциклист.
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