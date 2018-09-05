В Адыгее при столкновении с «Газелью» погиб пассажир легковушки

В Кошехабльском районе 4 сентября произошло ДТП, в котором погиб один человек

Авария произошла на трассе Майкоп — Гиагинская — Псебай. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora не выдержал дистанцию и столкнулся с «Газелью», за рулем которой находился 63-летний местный житель.

В результате ДТП погиб 40-летний пассажир легковушки. Еще одного пассажира с травмами доставили в больницу, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Адыгея.