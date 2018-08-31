В Майкопе джип наехал на упавшего на пешеходном переходе ребенка

Адыгея

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В сети появилось видео, как в Майкопе на пешеходном переходе 30 августа джип наехал на ребенка

Авария произошла днем на нерегулируемом пешеходном переходе возле городского парка. ДТП зафиксировали камеры, видео попали в социальные сети.

На записи видно, как женщина переходит дорогу по пешеходному переходу с двумя детьми, один из них упал. В это время на мальчика наехал внедорожник, не остановившись у перехода.

За рулем автомобиля находился 67-летний местный житель. Он не заметил людей на переходе. Ребенок доставлен в больницу с ушибами, гематомами и другими травмами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Адыгея.

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