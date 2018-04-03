Росалкогольрегулирование предложило запретить ИП продавать пиво

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Росалкогольрегулирование (РАР) выступило с инициативой запретить продажу пива индивидуальным предпринимателям, предлагая перерегистрировать бизнесменов из ИП в юрлицо

Такая мера упростит контроль пивного рынка, потому что ответственность организаций за нелегальное производство и оборот в десять раз больше, чем у индивидуальных предпринимателей.

Подводя итоги 2017 года, РАР назвало проблемами пивного рынка страны рост нелегального производства пива, отсутствие полноценного контроля за легальным рынком и маленькую ответственность за нелегальное производство и оборот продукции. КоАП предполагает наказание для юрлиц до 100 тыс. рублей, для ИП — до 10 тыс. рублей.

Чтобы решить эти вопросы, РАР предложило ряд мер, в том числе запрет индивидуальным предпринимателям торговать пивом.

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Источник в Росалкогольрегулировании уточнил «Известиям», что эту инициативу не нужно воспринимать как запрет на торговлю, который приведет к снижению доли пива на рынке: цель такой меры — подтолкнуть ИП перерегистрироваться в юрлица. При этом РАР намеревается повысить ответственность организаций за нелегальное производство и оборот пива.

В Правительстве РФ уже прорабатывают вопросы введения лицензирования изготовителей и продавцов пива, а также введение маркировки этого напитка.

Как сообщали Юга.ру, ранее Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции предложил запретить магазинам продавать крепкий алкоголь и вино с 21:00 до 9:00, а для пива оставить действующие временные ограничения с 23:00 до 8:00.

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