Росалкогольрегулирование предложило запретить ИП продавать пиво

Росалкогольрегулирование (РАР) выступило с инициативой запретить продажу пива индивидуальным предпринимателям, предлагая перерегистрировать бизнесменов из ИП в юрлицо

Такая мера упростит контроль пивного рынка, потому что ответственность организаций за нелегальное производство и оборот в десять раз больше, чем у индивидуальных предпринимателей.

Подводя итоги 2017 года, РАР назвало проблемами пивного рынка страны рост нелегального производства пива, отсутствие полноценного контроля за легальным рынком и маленькую ответственность за нелегальное производство и оборот продукции. КоАП предполагает наказание для юрлиц до 100 тыс. рублей, для ИП — до 10 тыс. рублей.

Чтобы решить эти вопросы, РАР предложило ряд мер, в том числе запрет индивидуальным предпринимателям торговать пивом.