В Кабардино-Балкарии будут судить женщину, которая хотела продать свою новорожденную дочь
В Урванском районе Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая пыталась продать своего ребенка
Женщина родила ребенка 20 июля 2016 года. Ранее она заключила с жительницей республики соглашение о продаже новорожденной. Через 11 дней мать девочки приехала в Нарткалу Урванского района, где должна была передать ребенка.
Информацию о преступлении получили сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России по СКФО. Женщину обвиняют по п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).
Следственный комитет 4 сентября завершил расследование уголовного дела и передал его в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.
Как писали Юга.ру, в феврале на Кубани направили в суд уголовное дело жительницы Кабардино-Балкарии, которая хотела продать своего ребенка жительнице Анапы.
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