Жительница Кабардино-Балкарии хотела продать ребенка женщине из Анапы
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По данным Генпрокуратуры, жительница Кабардино-Балкарии продала своего ребенка жительнице Анапы. Покупательницу помогла найти подруга, ребенка продали за 100 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».
Исчезновение ребенка заметили соседи, они обратились в полицию. Сейчас ребенка передали в органы попечительства и опеки. Мать, подруга и покупательница задержаны.
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