Жительница Кабардино-Балкарии хотела продать ребенка женщине из Анапы

В Краснодарском крае направили в суд уголовное дело по факту торговли людьми

По данным Генпрокуратуры, жительница Кабардино-Балкарии продала своего ребенка жительнице Анапы. Покупательницу помогла найти подруга, ребенка продали за 100 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

Исчезновение ребенка заметили соседи, они обратились в полицию. Сейчас ребенка передали в органы попечительства и опеки. Мать, подруга и покупательница задержаны.