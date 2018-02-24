Жительница Кабардино-Балкарии хотела продать ребенка женщине из Анапы

Кабардино-Балкария, Краснодарский край

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По данным Генпрокуратуры, жительница Кабардино-Балкарии продала своего ребенка жительнице Анапы. Покупательницу помогла найти подруга, ребенка продали за 100 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

Исчезновение ребенка заметили соседи, они обратились в полицию. Сейчас ребенка передали в органы попечительства и опеки. Мать, подруга и покупательница задержаны.

Анапа Дети
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