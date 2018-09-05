Краснодарскую легкоатлетку Абакумову дисквалифицировали на четыре года за допинг

Краснодарскую метательницу копья Марию Абакумову дисквалифицировали после перепроверки допинг-проб

Об этом сообщил антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU).

Спортсменку отстранили от всех соревнований после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр — 2008 и чемпионата мира — 2011.

Дисквалификация Абакумовой отсчитывается с 18 мая 2016 года. Также аннулировали ее результаты с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Athletics Integrity Unit.

Ранее Международный олимпийский комитет признал Абакумову виновной в нарушении антидопинговых правил. В ее пробе с Олимпиады-2008 обнаружили запрещенное вещество туринабол. Спортсменку лишили серебряной медали. Она оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Однако иск Абакумой отклонили.