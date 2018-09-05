Краснодарскую легкоатлетку Абакумову дисквалифицировали на четыре года за допинг
Краснодарскую метательницу копья Марию Абакумову дисквалифицировали после перепроверки допинг-проб
Об этом сообщил антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU).
Спортсменку отстранили от всех соревнований после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр — 2008 и чемпионата мира — 2011.
Дисквалификация Абакумовой отсчитывается с 18 мая 2016 года. Также аннулировали ее результаты с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Athletics Integrity Unit.
Ранее Международный олимпийский комитет признал Абакумову виновной в нарушении антидопинговых правил. В ее пробе с Олимпиады-2008 обнаружили запрещенное вещество туринабол. Спортсменку лишили серебряной медали. Она оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Однако иск Абакумой отклонили.
Как сообщали Юга.ру, 17 мая 2016 года Международный олимпийский комитет объявил, что вместе со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) перепроверил образцы 454 допинг-проб, взятых у спортсменов во время летних Олимпийских игр в Пекине.
В списке россиян, допинг-пробы которых во время пекинской Олимпиады дали положительный результат, оказалась Абакумова.
Кто такая Мария Абакумова
Мария Абакумова — российская легкоатлетка, метательница копья. Родилась в Ставрополе, сейчас живет в Краснодаре. Является заслуженным мастером спорта России.
В 2008 году на Играх в Пекине Абакумова установила европейский рекорд, метнув копье на 70 метров 78 см. Однако ее обошла чешка Барбора Шпотакова, которая показала результат в 71 метр 42 см. Абакумова по итогам Олимпиады заняла второе место.
На чемпионате мира 2011 года в Южной Корее кубанская спортсменка во второй попытке финала установила новый рекорд России — 71 м 25 см. Она оказалась первой из россиянок, которая стала чемпионкой мира в этой дисциплине.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.