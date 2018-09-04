На Ставрополье нашли гранатомет в болоте у железной дороги
В Георгиевском городском округе Ставропольского края сотрудники ОМОН обезвредили гранатомет
Жители станицы Александрийской нашли в заболоченной местности вдоль ж/д полотна предмет, похожий на ручной гранатомет.
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Прибывшие на место инженеры-саперы установили, что найденное — ручной противотанковый гранатомет РПГ-26 «Аглень». Боеприпас был покрыт коррозей.
Сотрудники ОМОН уничтожили гранатомет на месте, взорвав его, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Ставропольскому краю.
Отметим, что противотанковый гранатомет РПГ-26 «Аглень» был разработан в СССР в начале 1980-х годов.
Как сообщали Юга.ру, в конце марта житель Курского района Ставрополья нашел в оросительном канале противотанковый гранатомет. В апреле на окраине Ставрополя в районе Елагина пруда обнаружили заряженный подствольный гранатомет и два выстрела ВОГ-25.
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