Житель Ставрополья нашел в оросительном канале противотанковый гранатомет
В полях Курского района Ставропольского края нашли ручной противотанковый гранатомет
Местный житель работал в полях между станицей Советской и поселком Горнозаводским и заметил в оросительном канале гранатомет. Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы.
На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии. Они установили, что найденное — ручной реактивный противотанковый гранатомет «Муха», который из-за долгого нахождения в воде покрылся коррозией и мог быть опасным.
Взрывотехники обезвредили оружие и передали его в полицию, передает «Комсомольская правда на Северном Кавказе» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Ставропольскому краю.
Отметим, что РПГ-18 «Муха» был разработан в СССР в начале 1970-х годов.
Как сообщали Юга.ру, в 2016 году в Новочеркасске мужчина нашел на дне реки заряженный гранатомет.
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