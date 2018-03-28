Житель Ставрополья нашел в оросительном канале противотанковый гранатомет

В полях Курского района Ставропольского края нашли ручной противотанковый гранатомет

Местный житель работал в полях между станицей Советской и поселком Горнозаводским и заметил в оросительном канале гранатомет. Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы.

На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии. Они установили, что найденное — ручной реактивный противотанковый гранатомет «Муха», который из-за долгого нахождения в воде покрылся коррозией и мог быть опасным.

Взрывотехники обезвредили оружие и передали его в полицию, передает «Комсомольская правда на Северном Кавказе» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Ставропольскому краю.