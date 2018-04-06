В Ставрополе у пруда нашли заряженный гранатомет

В Ставрополе взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии обезвредили боеприпасы

На окраине Ставрополя в районе Елагина пруда обнаружили предмет, похожий на гранатомет. Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН установили, что найденное — боевой подствольный гранатомет со следами коррозии и два выстрела ВОГ-25. Один из боеприпасов находился в гранатомете.

Инженеры-саперы изъяли выстрел, обезвредили находку и передали оперативникам для проведения взрывотехнической экспертизы, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Ставропольскому краю.

Отметим, что гранатометный выстрел ВОГ-25 был разработан в СССР в конце 1970-х годов.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году в Новочеркасске мужчина обнаружил на дне реки заряженный гранатомет. В конце марта 2018-го житель Курского района Ставрополья нашел в оросительном канале противотанковый гранатомет.