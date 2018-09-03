«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров
Ростуризм 3 сентября исключил из федерального реестра туроператоров компании, работающие под брендом «Натали Турс»
Из списка исключили ООО «Панорама Тур», агентство путешествий «Натали» и туроператора «Натали Турс».
«Решение принято в связи с аннулированием 4 июля 2018 года туроператором "Натали Турс" всех своих туров», — цитирует RT пресс-службу Ростуризма.
Прекращение туроператором деятельности не освобождает его от обязанности обеспечить клиентам оказание услуг по ранее заключенным договорам, сообщается в документе, опубликованном на сайте Ростуризма.
Как сообщали Юга.ру, российский туроператор «Натали Турс» с 30 июня отменил чартерные рейсы в Испанию, Италию, Турцию и Грецию. В компании 4 июля аннулировали все подтвержденные туры.
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