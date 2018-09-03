«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров

Ростуризм 3 сентября исключил из федерального реестра туроператоров компании, работающие под брендом «Натали Турс»

Из списка исключили ООО «Панорама Тур», агентство путешествий «Натали» и туроператора «Натали Турс».

«Решение принято в связи с аннулированием 4 июля 2018 года туроператором "Натали Турс" всех своих туров», — цитирует RT пресс-службу Ростуризма.

Прекращение туроператором деятельности не освобождает его от обязанности обеспечить клиентам оказание услуг по ранее заключенным договорам, сообщается в документе, опубликованном на сайте Ростуризма.