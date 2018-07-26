Российский союз туриндустрии предупредил о возможном закрытии визовых центров

Депутаты предложили ввести в законодательство поправки, из-за которых могут закрыть визовые центры по всей стране

Предлагаемые изменения в федеральном законе «О порядке выезда и въезда в РФ» предусматривают обязательную аккредитацию компаний, которые управляют визовыми центрами России. Это может вызвать большие очереди в консульствах и привести к закрытию центров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.

По ее словам, чтобы получить аккредитацию, посредникам визовых центров нужно будет соответствовать требованиям законопроекта. Предполагается, что у оператора должен быть трехлетний опыт работы в сфере оказания визовых услуг и действующие филиалы не менее чем в 20 субъектах РФ. Максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна быть выше 20%. Также компаниям необходимо иметь техническое оснащение для обработки персональных данных.

«Условия получения аккредитации таковы, что ни один оператор на территории России не сможет ее получить. Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры по всей стране, чем найти компании, которые смогут соответствовать требованиями», — подчеркнула Тюрина.