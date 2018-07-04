В компании «Натали Турс» аннулировали все подтвержденные туры

Глава компании «Натали Турс» Владимир Воробьев сообщил, что подтвержденные путевки клиентов аннулируют

Он пояснил, что туроператор не может проконтролировать ситуацию с партнерами.

«Из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами. Они частично отключают "Натали Турс" от обслуживания. Мы приняли решение аннулировать уже подтвержденные туры», — пояснил Воробьев.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что 3 июля руководство управляющей компании одной из агентских сетей встретилось с главой «Натали Турс». По ее словам, стороны договорились, что в ближайшее время управляющая компания направит туроператору реестр проблемных заявок для получения возвратов. Глава компании заявил, что по забронированным турам клиентам возместят деньги. Однако сроки возврата пока рассчитать невозможно.

Тюрина уточнила, что общее число клиентов, у которых аннулируют туры на июль, составляет около 1,5 тыс. человек, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, российский туроператор «Натали Турс» с 30 июня отменил чартерные рейсы в Испанию, Италию, Турцию и Грецию.