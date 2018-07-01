Туроператор «Натали Турс» отменил чартеры по шести направлениям

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Российский туроператор «Натали Турс» с 30 июня отменил чартерные рейсы в Испанию, Италию, Турцию и Грецию

Чартеры в Испанию, Италию и Турцию отменили в связи с низкой рентабельностью. Туры с перелетом регулярными рейсами будут выполняться в обычном режиме.

Президент компании Владимир Воробьев сообщил, что такие меры необходимы для сокращения убытков и стабилизации финансовой ситуации. Клиентам, которые должны были вылетать на чартерных рейсах, предложили обратиться за возмещением напрямую или через свои агентства. По словам Воробьева, пересаживать пассажиров чартерных рейсов на регулярные было бы слишком дорого. В связи с этим компания решила возвращать им деньги за несостоявшиеся туры.

«Все чартерные рейсы нами были оплачены, включая депозиты на вывозные рейсы, поэтому они выполняются для того, чтобы вывезти людей. До следующих выходных всех вывезем, потом чартеры закроем на лето», — пояснил глава компании.

Он добавил, что к падению продаж зарубежных туров привели многие факторы. Это падение в апреле курса рубля по отношению к доллару и евро, а также чемпионат мира по футболу, из-за которого многие россияне решили не ехать на отдых за границу, сообщает «Интерфакс».

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Туроператор «Натали Турс» отменил чартеры по шести направлениям

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