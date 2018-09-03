В Карачаево-Черкесии назначили нового вице-премьера и двух министров
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 3 сентября назначил нового вице-премьера, а также министров труда и имущественных отношений
Заместителем председателя правительства республики стал Евгений Поляков. Ранее он был министром имущественных и земельных отношений.
Должность министра труда и социального развития Карачаево-Черкесии занял Анзор Охтов. До назначения он занимал пост главы службы скорой помощи в Черкесске.
Министром имущественных и земельных отношений стал Дмитрий Бугаев, ранее работавший замминистра образования республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии.
Как писали Юга.ру, в Карачаево-Черкесии в июле ушли в отставку министр труда и социального развития Мурадин Кемов и глава минфина Рустам Эльканов. Ранее в республиканском минфине провели обыски.
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