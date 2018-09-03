В Карачаево-Черкесии назначили нового вице-премьера и двух министров

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 3 сентября назначил нового вице-премьера, а также министров труда и имущественных отношений

Заместителем председателя правительства республики стал Евгений Поляков. Ранее он был министром имущественных и земельных отношений. Должность министра труда и социального развития Карачаево-Черкесии занял Анзор Охтов. До назначения он занимал пост главы службы скорой помощи в Черкесске. Министром имущественных и земельных отношений стал Дмитрий Бугаев, ранее работавший замминистра образования республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии.