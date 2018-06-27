В Карачаево-Черкесии опровергли обыски в кабинете главы республики. Они проходят в минфине КЧР

Карачаево-Черкесия

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Силовики проводят обыски в кабинетах чиновников минфина Карачаево-Черкесии

«Сейчас в министерстве финансов Карачаево-Черкесии идут оперативно-следственные мероприятия, а также выемка различных финансовых документов», — цитирует «Интерфакс» информированного источника.

Как сообщали Юга.ру, ранее СМИ писали об обысках у главы республики Рашида Темрезова.

Эту информацию опровергла начальник управления пресс-службы и информации главы КЧР Людмила Переславцева.

«У главы республики никаких обысков не проходит. Это официальная информация», — заявила Переславцева.

С чем связаны обыски в минфине, не уточняется.

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В Карачаево-Черкесии опровергли обыски в кабинете главы республики. Они проходят в минфине КЧР
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