В Карачаево-Черкесии опровергли обыски в кабинете главы республики. Они проходят в минфине КЧР
Карачаево-Черкесия Елена Лободина
Силовики проводят обыски в кабинетах чиновников минфина Карачаево-Черкесии
«Сейчас в министерстве финансов Карачаево-Черкесии идут оперативно-следственные мероприятия, а также выемка различных финансовых документов», — цитирует «Интерфакс» информированного источника.
Как сообщали Юга.ру, ранее СМИ писали об обысках у главы республики Рашида Темрезова.
Эту информацию опровергла начальник управления пресс-службы и информации главы КЧР Людмила Переславцева.
«У главы республики никаких обысков не проходит. Это официальная информация», — заявила Переславцева.
С чем связаны обыски в минфине, не уточняется.
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