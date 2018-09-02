ФК «Урожай» в гостях обыграл «Спартак-Нальчик»

Краснодарский футбольный клуб «Урожай» 2 сентября на гостевом поле выиграл у «Спартака-Нальчика»

Матч 6-го тура ПФЛ состоялся на стадионе «Спартак» в Нальчике.

Счет открыли желто-зеленые на 25-й минуте. Гол забил Сергей Бендзь. На 57-й минуте хозяева сравняли счет. Отличился Хачим Машуков. На 69-й минуте Ильмир Нурисов реализовал еще один гол. Матч завершился со счетом 1:2.