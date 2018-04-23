В Дагестане мужчину посадили на три года за публикацию видеозаписей с призывами к терроризму
В Дагестане суд вынес приговор местному жителю, который через видеозаписи публично призывал к террористической деятельности
Суд установил, чтомужчина разместил в открытом доступе на странице одной из социальных сетей семь видеоматериалов. В нихбыли призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Призывы направлены на публичное оправдание терроризма, а также на возбуждениерелигиозной ненависти и вражды.
Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.