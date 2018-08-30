Украина хочет ввести санкции против строящих Крымский мост компаний

Крым, В мире

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Правительство Украины 29 августа подготовило проект распоряжения о применении санкций к компаниям, причастным к строительству Крымского моста

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Под ограничения могут попасть 19 компаний. Среди них — ООО «Стройгазмонтаж», ООО «СГМ-Мост», АО «Институт Гипробудмист — Санкт-Петербург», ОАО «Мостотрест», ООО «Портгидробут».

«Введение санкций сделает невозможным экономические отношения с Украиной. Также это позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского союза и США», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Распоряжение вынесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщали Юга.ру, 3 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России.

Крымский мост Международные отношения Санкции Украина
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