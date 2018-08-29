Голикова: Бюджет лишится более 3,6 трлн рублей из-за решения повысить пенсионный возраст женщин до 60 лет

Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала решение повысить возраст выхода женщин на пенсию до 60 лет, а не до 63 лет

Голикова заявила, что отказ от увеличения до 63 лет и перевод в 60 лет приведет к потерям более 3 трлн рублей. Изменения, по словам Голиковой, коснутся 2,4 млн женщин.

Позже представитель Голиковой уточнил, что бюджет, по оценке правительства, не получит 3,6 трлн рублей, сообщает «Медуза».