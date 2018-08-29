Голикова: Бюджет лишится более 3,6 трлн рублей из-за решения повысить пенсионный возраст женщин до 60 лет

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Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала решение повысить возраст выхода женщин на пенсию до 60 лет, а не до 63 лет

Голикова заявила, что отказ от увеличения до 63 лет и перевод в 60 лет приведет к потерям более 3 трлн рублей. Изменения, по словам Голиковой, коснутся 2,4 млн женщин.

Позже представитель Голиковой уточнил, что бюджет, по оценке правительства, не получит 3,6 трлн рублей, сообщает «Медуза».  

Как сообщали Юга.ру, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения 29 августа предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60, а не до 63 лет. Основные тезисы выступления президента можно прочитать по ссылке.

Пенсии

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