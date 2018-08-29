Правительство РФ намерено увеличить пособие по безработице впервые за 10 лет

Минтруд РФ подготовил проект постановления правительства, согласно которому пособие по безработице увеличится вдвое

Документ опубликовали для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас минимальный размер пособия составляет 850 рублей, максимальный — 4,9 тыс. рублей. Согласно новому постановлению, минимальное пособие по безработице для граждан будет 1,5 тыс. рублей, максимальное — 8 тыс. рублей.

Кроме того, для лиц предпенсионного возраста пособие составит 11 тыс. 280 рублей.

«Размеры пособия по безработице не изменялись с 2009 года, почти десять лет», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщали Юга.ру, в июле вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сказал, что в правительстве разрабатывают проект повышения пособия по безработице.