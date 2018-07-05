В Правительстве РФ сообщили о возможном повышении пособия по безработице

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Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в правительстве разрабатывают проект повышения пособия по безработице

«Мы хотим повысить пособие по безработице и готовим сейчас такие предложения с тем, чтобы все это делать в одном пакете», — сказал вице-премьер.

Он отметил, что эта инициатива связана с выполнением других задач, которые стоят перед правительством в ближайшие шесть лет. Сейчас кабмин работает над программой по созданию новых высококвалифицированных рабочих мест.

«Государство в новом шестилетнем цикле будет больше уделять внимания вопросам переквалификации, переподготовки тех профессий, по которым освобождаются люди. Нужно новое качество образования. В этом направлении примут меры», — пояснил Силуанов.

Вице-премьер добавил, что в правительстве работают и над другими механизмами социальной защиты по безработице.

Сейчас размер пособия по безработице в России варьируется от 850 до 4,9 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

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