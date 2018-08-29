Полицейские задержали троих мужчин, отобравших у предпринимателя в Крыму 2,3 млн рублей

Правоохранители задержали троих мужчин, которых подозревают в разбойном нападении на бизнесмена в Крыму

В мае в Алуште мужчины, угрожая оружием, насильно посадили предпринимателя в машину и увезли в неизвестном направлении. Они избили бизнесмена и отобрали у него 2,3 млн рублей. Затем злоумышленники потребовали предать им еще 500 тыс. евро и отпустили его для сбора необходимой суммы, сообщили в пресс-службе МВД России.

Возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере).

«В результате оперативно-розыскных мероприятий одновременно в Сочи и Подмосковье задержали троих выходцев из стран ближнего зарубежья, а также гражданина РФ в возрасте от 38 до 50 лет. Во время обысков по местам жительства подозреваемых нашли и изъяли травматический пистолет с двумя магазинами и патронами к нему, мобильные телефоны, сим-карты, рацию, маску, а также ювелирные изделия, похищенные у предпринимателя», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурантов дела взяли под стражу. Сейчас устанавливают дополнительные эпизоды преступления.