В Кабардино-Балкарии нашли останки альпиниста, погибшего более 35 лет назад

В горах Кабардино-Балкарии спасатели нашли тело альпиниста, пролежавшее более 35 лет

Об этом рассказал замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев. Человеческие останки нашли в ущелье Адыл-Суу под Джанкуатским плато на высоте около 3 тыс. метров.

«Мы предполагаем, что альпинист там находится с 1982 года, а так, в архиве данных о пропавших в это время людях нет. По состоянию тела невозможно даже определить — это мужчина или женщина, останки переданы правоохранительным структурам», — рассказал Хаджиев, отметив, что документов при погибшем не обнаружено.

В Федерация спортивного туризма России напомнили о том, что неделей ранее на Эльбрусе нашли останки Елены Базыкиной, погибшей в 1987 году

«От одного до другого места порядка 10 км, но это совершенно два разных случая, сейчас останки находятся в Нальчике. По данным судмедэкспертов, идентификация затруднительна», — цитирует вице-президента федерации Алексея Ярошевского ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, тело Елены Базыкиной нашла группа туристов на высоте около 4 тыс. метров и сообщила об этом спасателям. У женщины при себе был паспорт, МВД Карачаево-Черкесии установило ее личность. В 1987 году в районе, где обнаружили тело женщины, после схода лавины погибла группа из семи альпинистов. Тогда погибших не нашли.