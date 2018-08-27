Глава Адыгеи запретил создавать вдоль трасс торговые зоны без парковок

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов дал ряд поручений по санитарному состоянию территорий, перспективному планированию и дорожной безопасности

В частности, руководитель региона отметил недопустимость строительства торговых точек вблизи региональных трасс без создания парковочной зоны, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Мурат Кумпилов также потребовал от руководства Майкопа ускорить ремонт общественных территорий.

«Есть дорожная карта, которой нужно четко придерживаться. Участие в федеральном проекте дало нам возможность вложить значительные средства в благоустройство. Сегодня стоит задача эффективно и в намеченные сроки провести общественных площадок, мест отдыха»,— сказал глава Адыгеи.

В пресс-службе добавили, что Майкоп включен в перечень перспективных крупных центров экономического роста субъектов России.

Как сообщали Юга.ру, в конце июля Мурат Кумпилов поручил заняться развитием придорожного сервиса в поселке Энем.

В августе стало известно, что возле Адыгейска планируется построить первый придорожный комплекс в этническом стиле, в который войдет заправочная станция с автомойкой и кафе.