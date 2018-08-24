Госдеп США назвал дату введения новых санкций против России

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Госдепартамент США ориентировочно 27 августа планирует ввести новые односторонние санкции в отношении России по делу Скрипалей

Представитель Госдепа пояснил, что 6 августа Америка пришла к выводу о том, что правительство РФ «использовало химические или биологические вооружения в нарушение международного права или использовало против собственных граждан смертоносные химические или биологические вооружения».

Как сообщали Юга.ру, 9 августа Госдеп заявил о намерении ввести несколько видов новых санкций против России в связи с делом Скрипалей. После этого доллар обновил антирекорд ноября 2016 года и достиг 66 рублей.

Накануне американский дипломат заявил, что уведомительный период, установленный законом США, истек 22 августа. Ожидается, что извещение, вводящее в действие санкции, будет опубликовано 27 августа, передает ТАСС.

Международные отношения Санкции США
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