Евро подорожал на 3 рубля на фоне новых санкций. Доллар обновил антирекорд ноября 2016 года

Из-за сообщений о подготовке новых санкций США в отношении России рубль продолжил падение

По данным на сайте Центробанка России, курс евро 9 августа увеличился на 3 рубля — до 76,825 рубля, доллар подорожал на 2,69 рубля — до 66,2856 рубля.

Таким образом, доллар превысил отметку 66 рублей впервые с ноября 2016 года, передает RT. Евро достиг уровня апреля 2018 года.

Как сообщали Юга.ру, ранее стало известно, что Госдеп США собирается ввести новые санкции в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.