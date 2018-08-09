Евро подорожал на 3 рубля на фоне новых санкций. Доллар обновил антирекорд ноября 2016 года

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Из-за сообщений о подготовке новых санкций США в отношении России рубль продолжил падение

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По данным на сайте Центробанка России, курс евро 9 августа увеличился на 3 рубля — до 76,825 рубля, доллар подорожал на 2,69 рубля — до 66,2856 рубля.

Таким образом, доллар превысил отметку 66 рублей впервые с ноября 2016 года, передает RT. Евро достиг уровня апреля 2018 года.

Как сообщали Юга.ру, ранее стало известно, что Госдеп США собирается ввести новые санкции в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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