США расширят список санкций против России из-за дела по отравлению Скрипалей

Госдеп США намерен ввести новые санкции в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

Власти Соединенных Штатов отмечают, что Россия использовала нервнопаралитическое вещество «Новичок» в Солсбери против Сергея и Юлии Скрипаль. В сообщении Госдепа говорится, что правительство РФ использовало химическое оружие в нарушение международного права. В США считают, что Россия нарушила закон 1991 года о контроле и запрете химического и биологического оружия. В связи с этим вводятся новые санкции. Ограничения начнут действовать через 15 дней с момента уведомления Конгресса США. Соответствующее уведомление опубликуют в федеральном реестре предположительно 22 августа, говорится на сайте Госдепа США.

Закон 1991 года предусматривает два этапа санкций против стран-нарушителей. Сначала накладываются торговые и финансовые ограничения. Может быть ограничен экспорт товаров, которые могут нанести ущерб национальной безопасности США. К ним относятся, например, электронные устройства. Второй этап санкций наступает, если в течение трех месяцев страна-нарушитель не прекращает использовать химическое оружие. В этом случае глава государства после консультации с конгрессом должен ввести дополнительные санкции. Это должны быть как минимум три меры из шести, перечисленных в законе: голосование США против предоставления стране любых кредитов международными банками; запрет на кредитование правительства страны банками США; запрет на экспорт в страну любых американских товаров; ограничение на импорт из страны в США любых товаров, кроме продуктов питания; понижение уровня или приостановка дипломатических отношений; запрет на авиаперевозки авиакомпаниям, подконтрольным правительству страны, сообщает The Bell.