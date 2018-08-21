На Дону задержали парня, который в Крыму за ночь поджег магазин и четыре машины

Сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в совершении ряда поджогов в Бахчисарайском районе Крыма

По этим фактам возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

16 августа в дежурную часть полиции по Бахчисарайскому району поступил ряд сообщений от жителей села Железнодорожного о том, что неизвестный поджег их имущество. За одну ночь в селе загорелись магазин и четыре автомобиля, принадлежащих разным гражданам.

Подозреваемым оказался 21-летний уроженец Московской области. Через несколько дней сотрудники уголовного розыска нашли его в Ростовской области и доставили в Крым. Выяснилось, что парня ранее судили за аналогичное преступление.

Задержанный дал признательные показания по всем фактам поджогов. Он рассказал, что вечером 15 августа выпивал. Во время ночной прогулки по селу ему захотелось курить, после чего он взломал замок на магазине, взял сигареты и деньги. Затем парень решил поджечь помещение, для этого он разжег картон, который нашел в магазине, и пошел дальше гулять.

По пути злоумышленник безо всяких причин поджег еще и насколько автомобилей, передает пресс-служба МВД по Крыму.

За совершение поджогов молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.