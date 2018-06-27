На Ставрополье замначальника управления угрозыска и его коллега задержаны за крышевание борделя

В Ставропольском крае два сотрудника полиции подозреваются во взяточничестве и покрывательстве борделя

Силовики задержали заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Ставропольскому краю полковника полиции Сергея Рубежного и оперуполномоченного по особо важным делам отделения по раскрытию преступлений прошлых лет отдела № 3 управления угорозыска. В зависимости от роли они подозреваются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 241 (Подстрекательство к организации занятия проституцией), ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2015 году Рубежной предложил некому мужчине создать в Ставрополе преступную группу по организации занятием проституцией, а ему ежемесячно передавать 1 млн рублей за непресечение этой деятельности. В 2016 году для конспирации Рубежной привлек оперуполномоченного, который стал посредником в получении денег от указанного мужчины.

Подозреваемых задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователи устанавливают размер полученных полицейскими взяток.