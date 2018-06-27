На Ставрополье замначальника управления угрозыска и его коллега задержаны за крышевание борделя

Ставропольский край

Распечатать

В Ставропольском крае два сотрудника полиции подозреваются во взяточничестве и покрывательстве борделя

Силовики задержали заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Ставропольскому краю полковника полиции Сергея Рубежного и оперуполномоченного по особо важным делам отделения по раскрытию преступлений прошлых лет отдела № 3 управления угорозыска. В зависимости от роли они подозреваются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 241 (Подстрекательство к организации занятия проституцией), ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2015 году Рубежной предложил некому мужчине создать в Ставрополе преступную группу по организации занятием проституцией, а ему ежемесячно передавать 1 млн рублей за непресечение этой деятельности. В 2016 году для конспирации Рубежной привлек оперуполномоченного, который стал посредником в получении денег от указанного мужчины.

Подозреваемых задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователи устанавливают размер полученных полицейскими взяток.

Коррупция Полиция Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

ПАСЕ призвала Россию расследовать преследование ЛГБТ-сообществ в Чечне. В республике назвали организацию бесполезной, а доклад сфабрикованным
В СИЗО Новороссийска заключенного нашли мертвым
На Ставрополье замначальника управления угрозыска и его коллега задержаны за крышевание борделя
В Краснодаре часть тротуара по Офицерской закроют из-за ремонта путепровода
Координатору «Эковахты» Рудомахе предъявили обвинение в клевете на бывшего вице-губернатора Кубани, депутата Ремезкова
Действующий чемпион мира по футболу — Германия вылетела с ЧМ-2018, не выйдя из группы

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале