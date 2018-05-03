Глава Адыгеи поддержал акцию по восстановлению самшита колхидского

В Адыгее увеличили площадь резервата самшита колхидского до 5 га, высадив в прошлом году около 1 тыс. саженцев

В этом году акция по восстановлению самшита продолжится. Участие в ней примет и глава Адыгеи, получив сертификат на высадку десяти саженцев, сообщили в пресс-службе главы региона.

Мурат Кумпилов считает, что сохранение генофонда уникального самшита колхидского — это очень важная задача в масштабах не только республики, но и всей страны, так как речь идет о сохранении и приумножении богатого природного потенциала для будущих поколений, добавили в пресс-службе.

«Хочу поблагодарить руководство Республики Адыгея за активное участие в совместной работе по сохранению самшита колхидского. В результате удалось сохранить последнее в России место естественного произрастания этого растения. Эта работа ведется уже более двух лет, результаты стабильные. Можно с уверенностью говорить, что нам удалось сохранить настоящий генетический резерват. Но, конечно, прекращать работу нельзя», — отметил директор кавказских программ Союза охраны природы (NABU) Виталий Ковалев.

По его словам, высадка реликтовых деревьев на территории Цицинского лесничества Республики Адыгея будет продолжена и в текущем году в рамках соглашения между Кабинетом министров РА и АНО «Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа».

Глава Адыгеи поблагодарил экологов за проводимую работу и выразил желание лично принять участие в восстановлении самшита. В свою очередь директор кавказских программ NABU Виталий Ковалев вручил Мурату Кумпилову именной сертификат на высадку десяти саженцев.

Стороны также обсудили возможность создания в республике Центра по восстановлению самшита колхидского и Совета по управлению особо охраняемыми природными территориями республиканского значения. Кроме того, поднимался вопрос о проведении регионального экологического фестиваля «ЭКО-Кавказ».

Большая часть самшита колхидского на территории России погибла из‑за опасного вредителя — самшитовой огневки. Экологам удалось сохранить самшитники только в Адыгее, площадью 4,5 га на территории памятника природы «Массив самшита колхидского».