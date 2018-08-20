В Ростове-на-Дону потушили горящий камыш

Ростовская область

Распечатать

Пожар площадью 5 тыс. кв. метров ликвидировали в Ростове

На окраине Ростова-на-Дону, в районе Ростовского моря, произошло возгорание травы и камыша. По предварительным данным, площадь пожара составила 5 тыс. кв. метров.

К тушению было привлечено 25 единиц техники и 72 человека. Из-за угрозы распространения огня на жилой сектор и дачи к тушению пожара привлекли вертолет МЧС МИ-8 с ВСУ-5.

Сейчас пожар ликвидирован, угрозы перехода огня на жилые строения нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, 20 августа в Ростове произошел пожар площадью около 1 тыс. кв. метров.

МЧС Пожары Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи водитель на пешеходном переходе наехал на 16-летнюю девушку и скрылся
Стартовала продажа пакетов билетов на матчи «Краснодара» в Лиге Европы
Кадыров назвал «иблисовцев в соцсетях» причиной нападения на полицейских
В Ростове-на-Дону потушили горящий камыш
Васильева: Число приемных детей нельзя ограничивать до трех
Источник сообщил о ликвидации четырех боевиков, напавших на полицейских в Чечне

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале