В Ростове-на-Дону потушили горящий камыш
Ростовская область Валерия Дульская
Пожар площадью 5 тыс. кв. метров ликвидировали в Ростове
На окраине Ростова-на-Дону, в районе Ростовского моря, произошло возгорание травы и камыша. По предварительным данным, площадь пожара составила 5 тыс. кв. метров.
К тушению было привлечено 25 единиц техники и 72 человека. Из-за угрозы распространения огня на жилой сектор и дачи к тушению пожара привлекли вертолет МЧС МИ-8 с ВСУ-5.
Сейчас пожар ликвидирован, угрозы перехода огня на жилые строения нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как сообщали Юга.ру, 20 августа в Ростове произошел пожар площадью около 1 тыс. кв. метров.
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