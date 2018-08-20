В Ростове-на-Дону потушили горящий камыш

Пожар площадью 5 тыс. кв. метров ликвидировали в Ростове

На окраине Ростова-на-Дону, в районе Ростовского моря, произошло возгорание травы и камыша. По предварительным данным, площадь пожара составила 5 тыс. кв. метров.

К тушению было привлечено 25 единиц техники и 72 человека. Из-за угрозы распространения огня на жилой сектор и дачи к тушению пожара привлекли вертолет МЧС МИ-8 с ВСУ-5.

Сейчас пожар ликвидирован, угрозы перехода огня на жилые строения нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, 20 августа в Ростове произошел пожар площадью около 1 тыс. кв. метров.