В Ростовской области тушат природный пожар площадью около 1 тыс. кв. метров

Ростовская область

Распечатать

В Ростове 20 августа тушат пожар площадью около 1 тыс. кв. метров

По предварительным данным, пожар начался в 10:38. Горит сухая растительность в районе Ростовского моря, сообщает «Интерфаксу-Юг» пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации очевидцев в соцсетях, на месте работает вертолет. Для ликвидации пожара он набирает воду из реки.

МЧС Пожары Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи водитель на пешеходном переходе наехал на 16-летнюю девушку и скрылся
Стартовала продажа пакетов билетов на матчи «Краснодара» в Лиге Европы
Кадыров назвал «иблисовцев в соцсетях» причиной нападения на полицейских
В Ростове-на-Дону потушили горящий камыш
Васильева: Число приемных детей нельзя ограничивать до трех
Источник сообщил о ликвидации четырех боевиков, напавших на полицейских в Чечне

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале