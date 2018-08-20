В Ростовской области тушат природный пожар площадью около 1 тыс. кв. метров

В Ростове 20 августа тушат пожар площадью около 1 тыс. кв. метров

По предварительным данным, пожар начался в 10:38. Горит сухая растительность в районе Ростовского моря, сообщает «Интерфаксу-Юг» пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации очевидцев в соцсетях, на месте работает вертолет. Для ликвидации пожара он набирает воду из реки.