В Анапе к 75-летию освобождения города откроют два парка военной тематики

Мэр Анапы Юрий Поляков сообщил, что к 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков откроют два парка

Об этом он рассказал губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву на заседании краевого комитета «Победа».

В центре села Супсех завершают благоустройство нового парка. Там установили воинский мемориал. Еще один патриотический парк с образцами военной техники обустраивают на Симферопольском шоссе. Ожидается, что первые экспонаты появятся там в ближайшее время.

В сквере Гудовича вскоре появится памятная табличка о долговременной оборонительной точке, которую построили в августе 1942 года.

«Сейчас в Анапе 86 памятников военной истории. За два года отремонтировали 18 из них на 1,8 млн рублей. Большую работу по благоустройству военных памятников провели накануне Дня Победы. Есть 17 объектов военной истории, где необходима реконструкция. Работы на 29,4 млн рублей заявлены для включения в федеральную программу Минобороны по восстановлению военно-мемориальных объектов с разбивкой на три года», — сказал глава города.

Мэр сообщил, что в празднике к 75-летию освобождения и Дню города, которые пройдут 21 и 22 сентября, примут участие творческие коллективы, общественность, молодежные организации. В городе и сельских округах проведут более 100 мероприятий.

Поляков поручил анапским представителям комитета выяснить, в каких условиях живут участники Великой Отечественной войны, и какая помощь им нужна. Их сейчас в городе 86 человек, сообщает пресс-служба администрации Анапы.